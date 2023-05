தெலுங்கு படத்திற்கு டப்பிங் பேசிய கார்த்தி. படக் குழு வெளியிட்ட வீடியோ

தென்னிந்திய திரை உலகில் பிரபல முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் கார்த்தி. இவரது நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு வெளியான பொன்னியின் செல்வன் 1, சர்தார், விருமன் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் தொடர்ந்து மாபெரும் வரவேற்பை பெற்று இருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து இந்த ஆண்டிலும் பொன்னியன் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் மூலம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கும் இவர் தற்போது ஜப்பான் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் நடிகர் கார்த்தி பிரபல தெலுங்கு நடிகர் ரவி தேஜா நடிப்பில் பான் இந்தியா திரைப்படமாக உருவாகி வரும் “டைகர் நாகேஸ்வரராவ்” என்னும் திரைப்படத்திற்கு தமிழில் டப்பிங் பேசி வருகிறார். இதனை படக்குழு வீடியோவுடன் வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வரும் மே 24ஆம் தேதி வெளியாக இருப்பதையும் அறிவித்துள்ளது.

Siruthai for Vikramarkudu 🤩#Karthi will introduce #TigerNageswaraRao to the world In Tamil In His Voice

First look on May 24th 💥💥🔥🔥#TNRFirstLookOnMay24#RaviTeja pic.twitter.com/qbED1iZ3UW

