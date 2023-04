விஷாலின் 34 வது படத்தை இயக்கப் போவது யார் தெரியுமா? வைரலாகும் அறிவிப்பு

கோலிவுட் திரை உலகில் தவிர்க்க முடியாத முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் விஷால். இவர் லத்தி திரைப்படத்தை தொடர்ந்து ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் “மார்க் ஆண்டனி” திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

நடிகை ரித்து வர்மா ஜோடியாக நடித்திருக்கும் இப்படத்தில் எஸ் ஜே சூர்யா வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைப்பில் உருவாகி இருக்கும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து இருப்பதை படக்குழு சமீபத்தில் தெரிவித்து இருந்ததை தொடர்ந்து நடிகர் விஷால் நடிக்க இருக்கும் அடுத்த திரைப்படம் குறித்த தகவல் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

அதன்படி நடிகர் விஷாலின் “34 வது” படத்தை இயக்குனர் ஹரி இயக்க இருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் போஸ்டருடன் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் இப்படத்திற்காக நடைபெற்ற பூஜையின் புகைப்படங்களும் இணையத்தில் வெளியாகி ட்ரெண்டிங்காகி வருகிறது.

It is always a special feeling to see a project coming up from Stonebench which is my Native place of cinema 😊.#Vishal34 it is 💥.

Happy to see @kaarthekeyens bro & @Kirubakaran_AKR bro together 😊🙌.

All the best@VishalKOfficial sir#Hari sir@karthiksubbaraj bro… pic.twitter.com/BNY2z5fHXA

— Rathna kumar (@MrRathna) April 23, 2023