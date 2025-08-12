லேட்டஸ்ட் போட்டோஷூட் புகைப்படம் வெளியிட்ட ஜான்வி கபூர்..!

தங்க நிற உடையில் ஜொலிக்கும் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு உள்ளார் ஜான்வி கபூர்.
போனி கபூர் மற்றும் ஸ்ரீதேவிக்கு மகளாக பிறந்தவர் ஜான்வி கபூர் இவர் ஒரு இந்திய திரைப்பட நடிகை ஆவார் இவர் ஹிந்தியில் பல படங்களில் நடித்து மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்துள்ளார்.
சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருந்து வரும் இவர் அவ்வப்போது போட்டோ ஷூட் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகிறார்
அந்த வகையில் தற்போது தங்க நிற ஜொலிக்கும் புடவையில் விதவிதமாக போஸ் கொடுத்து தேவதை போல் இருக்கும் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளையடித்துள்ளார்.
இந்த புகைப்படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் பலரும் லைக்ஸ்களை குவித்து வருகின்றன.
