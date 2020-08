அப்பாவாக போகிறார் விராட் கோலி.. மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு அறிவிப்பு.!!

பாலிவுட் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் அனுஷ்கா ஷர்மா. இவர் இந்திய கிரிக்கெட் வீரரான விராட் கோலியை காதலித்து கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார்.

திருமணமாகி 3 வருடங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் தற்போது அனுஷ்கா ஷர்மா கர்ப்பமாக https://twitter.com/imVkohli/status/1298856026544906240?s=19உள்ளார். விராட் கோலியின் வீட்டுக்கு ஜனவரி மாதத்தில் அழகிய வாரிசு ஒன்று வர உள்ளது.

இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை விராட்கோலி தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கும் புகைப்படத்தோடு அறிவித்துள்ளார்.

இதனால் திரையுலகப் பிரபலங்கள், ரசிகர்கள், என பலரும் தங்களது வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

