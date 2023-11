பிக் பாஸ் வீட்டிற்கு வர பிரதீப் போட்ட கண்டிஷன்..வைரலாகும் பதிவு

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான நிகழ்ச்சி பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏழாவது சீசன் விறுவிறுப்பாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இதில் போட்டியாளராக ஒருவராக பங்கேற்றவர் பிரதீப் ஆண்டனி.

கடந்த வாரம் யாரும் எதிர்பாராத விதமாக பெண்கள் கூறிய குற்றச்சாட்டால் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து ரெட் கார்ட் கொடுத்து வெளியேற்றப்பட்டார். ஆனால் இது மாயா பூர்ணிமா ஐசு ஆகியோர் கூட்டு சேர்ந்து செய்த சதி என குற்றச்சாட்டுகள் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

இதனால் பிரதீப்பை மீண்டும் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் அனுப்பி முயற்சிகள் நடந்து வருவதாக தகவல் பரவிய நிலையில் தற்போது பிரதீப் நான் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் செல்ல வேண்டும் என்றால் ஷார்ப்பான இரண்டு பெண்களை இரண்டு ரெக்கார்டு கொடுத்து வீட்டை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் அடுத்த வாரத்தில் கேப்டனாக என்னை அறிவிக்க வேண்டும் என கண்டிஷன்களோடு பதிவு ஒன்றை பதிவிட்டு பிக் பாஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம், கமல்ஹாசன் விஜய் டிவி ஆகியவற்றை டேக் செய்துள்ளார்.

இதோ அந்த பதிவு

Romba sarpana pullingala ala dhan adhu mudiyum 🔥@EndemolShineIND if you are considering sending me in, I want two red cards to send off 2 contestants who conspired against me and I want to be the Captain – 7th week of BB7 ⭐

https://t.co/MhTwRzhT0E#PaathuSeinga #GamerLife

— Pradeep Antony (@TheDhaadiBoy) November 10, 2023