பிக்பாஸ் ஜூலியின் விபரீத செயலால் அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள், புகைப்படங்களுடன் இதோ

சின்னத்திரையில் ஒளிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சிகளில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ரசிகர்களிடையே மிகவும் பிரபலம்.

நடிகர் கமல்ஹாசன் முன்னின்று நடத்தும் இந்த நிகழ்ச்சி, 3 சீசன் முடிந்துள்ள நிலையில் 4வது சீசன் தொடங்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் முதல் சீசன்-ல் கலந்த கொண்டு பிரபலமானவர்களில் ஜூலியும் ஒருவர். பிக்பாஸ் வீட்டில் இருக்கும் போது பல சர்ச்சைகளில் சிக்கிக்கொண்டார்.

அதன்பின் பிக்பாஸ் வீட்டைவிட்டு வெளியே வந்த ஜூலி சில திரைப்படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் தொடர்ந்து தனது போட்டோ ஷூட் புகைப்படங்களை பதிவிட்டு வரும் ஜூலி.

தற்போது தனது தோலின் மேல் மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றிகொண்டு நிற்கும் புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளது.

இதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த ரசிகரகள் பலரும் மீம்ஸ் மற்றும் ட்ரோல்களை செய்து வருகிறார்.

இதோ அந்த புகைப்படம்..

Every candle deserves great respect because they light us by burning their bodies and destroying themselves! A candle in your hand is better than a star in the sky. Your soul is like a candle; when lit by love, it shines. #candlephotography pic.twitter.com/YR16nVhIyq

— மரியஜூலியனா (Maria Juliana) (@lianajohn28) August 8, 2020