“ப்ளூ ஸ்டார் “படத்தின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட். இணையத்தில் வைரல்

இயக்குனர் எஸ்.ஜெயகுமார் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் ‘புளூ ஸ்டார்’ (Blue Star). இப்படத்தில் நடிகர்கள் அசோக் செல்வன் மற்றும் ஷாந்தனு முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர். மேலும், கீர்த்தி பாண்டியன், பிரித்விராஜன், பகவதி பெருமாள் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர். லெமன் லீப் கிரியேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் நீலம் புரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு கோவிந்த் வசந்தா இசையமைக்கிறார்.

புளூ ஸ்டார் போஸ்டர்

தமிழ் ஏ அழகன் ஒளிப்பதிவு செய்யும் இப்படத்திற்கு செல்வா ஆர்.கே. படத்தொகுப்பு மேற்கொள்கிறார். இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் சமீபத்தில் வெளியாகி கவனம் பெற்றது. இந்நிலையில், ‘புளூ ஸ்டார்’ படத்தின் புதிய அறிவிப்பை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, இப்படத்தின் முதல் பாடலான ‘ரெயிலின் ஒலிகள்’ நாளை வெளியாகும் என படக்குழு போஸ்டரை பகிர்ந்து தெரிவித்துள்ளது.

A pleasant & musical journey awaits you all ✨#RailinOligal🚂, the first single from #BlueStar is set to release on Wednesday, 13th september💙⭐

Produced by @lemonleafcreat1 @officialneelam

Written and Directed by @chejai007 pic.twitter.com/dZMljG15cu

— pa.ranjith (@beemji) September 11, 2023