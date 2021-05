பிரபலங்களின் வாழ்த்து மழையில் நடிகர் அஜித்- யாரெல்லாம் வாழ்த்து கூறியிருக்கிறார்கள் பாருங்க

நடிகர் அஜித் தமிழ் சினிமாவிற்கு எந்த ஒரு சினிமா பின்னணியும் இல்லாமல் வந்தவர். ஆரம்ப கட்டத்தில் சந்திக்காத கஷ்டங்கள் இல்லை, பிரச்சனைகள் இல்லை.

அந்த நேரங்களில் துவண்டு போகாமல் மீண்டும் மீண்டும் நம்பிக்கையோடு எழுந்து வந்தார். இப்போது உச்சத்தை தொட்டு வெற்றிநடைபோட்டு வருகிறார்.

சினிமா மட்டும் இல்லாமல் மற்ற விஷயங்களிலும் தனது முழு ஈடுபாட்டை காட்டி வருகிறார். சமையல், போட்டோ கிராபி, ஓவியம் வரைதல், துப்பாக்கி சுடுதல், தோட்டம் அமைப்பது என நிறைய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

இன்று அவருக்கு பிறந்தநாள், நேற்று முதல் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

சரி இதுவரை வாழ்த்து கூறியுள்ள பிரபலங்கள் யார் யார் என்ற விவரத்தை பார்ப்போம்.

Celebrating a good human, #Ajith sir, on his spl bday! U teach us all 2 be kind, generous n responsible. Amidst this pandemic, I know u wld want ur fans to follow being sensible & staying safe. Praying God to bless u with good health & happiness. Keep inspiring us❤#HBDThalaAjith pic.twitter.com/GDcwbpOwgQ — ArunVijay (@arunvijayno1) May 1, 2021

Happy Birthday dear #Thala Ajith sir. You are an evergreen inspiration for hardwork and self-confidence. Working with you in Yennai Arindhaal is a dream that I still couldn't forget. Keep rocking with #Valimai sir.#HBDThalaAjith #ThalaAjith pic.twitter.com/OtqpQ1VGX6 — Parvati (@paro_nair) May 1, 2021

Happy birthday Ajith kumar sir! 🥰🥰🥰 — Jiiva (@JiivaOfficial) May 1, 2021

Happy birthday #Thala #Ajith sir. 50 years of hard work. Have a great year with lots of success 🤗😍🤗#HappyBirthdayThalaAjith — Sathish (@actorsathish) May 1, 2021

Happy birthday Ajith kumar sir! 😇☺️ — Hansika (@ihansika) May 1, 2021

Happy birthday Thala #Ajith sir! Wishing you good health and happiness this year and always! — Aadhi🎭 (@AadhiOfficial) May 1, 2021

Happy birthday Ajith sir 🤗. Heart of gold ❤️❤️❤️#Thala50 — krishna (@Actor_Krishna) May 1, 2021

Hi dear friend and Fans ! “May Day wishes to all” 💪 “உழைப்பாளர்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள்” .. I wish Ajith sir a very happy birthday. I pray to Raghavendra Swamy for his good health and wealth.. pic.twitter.com/EYXdW1avwG — Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) May 1, 2021

Happy birthday Thala Ajith sir! God bless! 🌸🌸🌸💜#HBDThalaAjith — Chimbu Deven (@chimbu_deven) May 1, 2021

Happy Cake Day to everyone’s favourite Ajith Sir!! May you be blessed with all the happiness and great health. 🌸🎂 #Thala #HBDThalaAjith pic.twitter.com/OnxAGdCMJm — Vedhika (@Vedhika4u) May 1, 2021

With love,

From Kerala Thala Fans State Committee @KeralaAjithFC ! 😊 Designed By : @AswinHari_offl "Wishing & Sending Wishes To Our Thala Ajith Sir A Prosperous Happy Year Ahead ❣️"#Thala50MalayalamCDP #Thala #Valimai pic.twitter.com/PkwG4IXNuj — Gayathrie (@SGayathrie) May 1, 2021

Happiest birthday to another Taurean my fav #thala #ajith has been absolute pleasure working with him and knowing his simplicity! 🥰 after all a taurian 😋😛 wishing u the best lots of love and happiness cheers 🎂🥂🎉 #HappyBirthdayThalaAjith #HappyBirthdayThala #birthdaymonth pic.twitter.com/ioeQRYQZd0 — RAAI LAXMI (@iamlakshmirai) April 30, 2021

Happiest birthdayyy 🎂 #Ajith Sir !!A Great human being and a Superb Actor 👍Have a super and a blessed year ahead Thala!! #LongLiveThala 🤩 — Nayanthara✨ (@NayantharaU) April 30, 2021

Here's Wishing My all time favorite Hero a many more happy returns of the day to my dear #Thala #Ajith Sir 🔥😍 Have a great & Fantastic Year🔥💥 #HBDThalaAjith — Nazriya Nazim Fahadh (@Nazriya4U_) April 30, 2021

Hearty Birthday wishes to our Dear Ajith Sir!

Wishing you only happiness and peace! May God Almighty continue to pour His Choicest blessings on you!

-D.Imman pic.twitter.com/Xvxm4mfte1 — D.IMMAN (@immancomposer) May 1, 2021

Happiest birthday 🎂 #Ajith Sir !!A Great human being and a Superb Actor ,Have a super and a blessed year ahead Thala!!#HBDThalaAjith pic.twitter.com/HAJbAL4gRK — Silambarasan TR (@SilabarasanTRR) May 1, 2021

Proud to be ur fan❤️KING OF SELF CONFIDENCE-Ur my great inspiration sir-Ur humbleness,care,kindness is so rare tats y ur d rarest💎⭐️Happy birthday dear sir❤️can’t forget dis spl pic d,1st time I saw u in real on #Nerkondapaarvai set! #HBDThalaAjith sir love u sir❤️Fanboyforever pic.twitter.com/uukcNAORl3 — Adhik (@Adhikravi) April 30, 2021

Wish you a many more Happy 50th birthday Thala #Ajith sir 🤩 Keep inspiring and Entertain us with your Films ❤️ Wishing you to have all the Success and Happiness in Life 🥰 #HBDThalaAjith — Tanya Ravichandran (@TanyaActressOff) April 30, 2021

Happy Birthday to My dear #thala ajith sir you had inspired us lot thank you for such inspiration can't wait to see you again in big screen sir🤗….#HBDThalaAjith — Robo shankar (@actor_roboshank) April 30, 2021

You are a simple person, an irresistibly charming person and a true inspiration for your fans. May your year be filled with loads of fun, excitement and beautiful memories. Happy Birthday Papa Love you 😍♥️🔥 #HBDThalaAjith pic.twitter.com/8gDPUxSFsh — Thala Ragav❤️ ᵀᴴᴬᴸᴬ⁵⁰ シ︎🔥 (@Ragav_Tweetz) May 1, 2021

Sai sai #HBDTHALAAjith 🙏🙏🙏 sir 🙏🙏🙏honest humble inspiring human being🙏🙏🙏thank u sir for the love and inspiration 🙏I pray to the almighty to give you great health ,long life ,great happiness ,great success forever 👍🙏👍🙏inspire us all always ❣️ #Valimai pic.twitter.com/Duv1CSm2fT — ♡ 𝙈𝙖𝙩𝙝𝙖𝙣 𝘾𝙤𝙢𝙧𝙖𝙙𝙚 ♡ (@Being_Mathan) April 30, 2021

Happy Birthday To Dearest Thala Ajith Sir ❤️✨

Grateful & Love you Ajith Sir 🙏.#HBDThalaAjith pic.twitter.com/C8hBF4apxZ — Lakshmi Menon (@lakshmimenon967) May 1, 2021

Very Very Happiest Birthday #ThalaAjith sir . Whenever I hear your name , I always remember the moments of #Viswasam , how humble you were & the positive Aura you bring along with you everytime and everywhere.. #HBDThalaAjith #AK50 pic.twitter.com/PHWAFt8bRZ — Sakshi Agarwal (@ssakshiagarwal) April 30, 2021

Happy bday to #ourdearTHALA god bless na! Please kindly be safe people🙏🏽🙏🏽🙏🏽 that’s what our would wish too!! #HBDThalaAjith — venkat prabhu (@vp_offl) April 30, 2021