கூலி : முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா? வைரலாகும் தகவல்.!!

கூலி படத்தின் முதல் நாள் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். இவரது நடிப்பில் கூலி என்ற திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்திலும்,சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பிலும் இந்த திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.
அனிருத் இசையில் உருவாகும் இந்த படத்தில் நாகார்ஜுனா, உபேந்திரா, ஸ்ருதிஹாசன் ,சத்யராஜ் போன்ற பல பிரபலங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.இந்த திரைப்படம் ஆகஸ்ட் மாதம் 14 தேதி அதாவது நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த நிலையில் தற்போது இந்த திரைப்படம் முதல் நாளிலேயே 155 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இது மட்டும் இல்லாமல் விஜய் நடிப்பில் வெளியான லியோ படத்தின் முதல் நாள் வசூலை முறியடித்து கூலி முதல் நாளிலேயே சாதனை படைத்துள்ளது. லியோ திரைப்படம் முதல் நாளில் 148 கோடி வசூல் செய்திருந்ததாக தகவல் வெளியாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.