கூலி படம் எப்படி இருக்கு? சில ட்விட்டர் விமர்சனங்கள் இதோ.!!

கூலி படத்தின் ட்விட்டர் விமர்சனங்கள் வெளியாகி உள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். இவரது நடிப்பில் கூலி என்ற திரைப்படம் வெளியாகி உள்ளது லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்திலும்,சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பிலும் இந்த திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.
அனிருத் இசையில் உருவாகும் இந்த படத்தில் நாகார்ஜுனா, உபேந்திரா, ஸ்ருதிஹாசன் ,சத்யராஜ் போன்ற பல பிரபலங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.இந்த திரைப்படம் ஆகஸ்ட் மாதம் 14 தேதி அதாவது இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த நிலையில் தற்போது இந்தப் படத்தின் ட்விட்டர் விமர்சனங்கள் சில வெளியாகி உள்ளது. ரசிகர்கள் பலரும் படம் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் கொடுத்ததாகவும் ஆயிரம் கோடி வசூல் வேட்டையாடும் என்றும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதோ சில விமர்சனங்கள் உங்களுக்காக..
#CoolieFDFS
A LOKI Pictorial in #Thalaivar's Lens 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
INDUSTRY HIT Loading 🏆🏆🏆
Thalaivaaaaaa 🔥🔥🔥🔥🔥🔥#Coolie #CoolieReview #Thalaivar #Rajinikanth #50YearsofRAJINISM #50YearsOfThalaivar pic.twitter.com/IarcIlBwZ8
— ONLINE RAJINI FANS (@OnlineRajiniFC) August 14, 2025
#Coolie Looks like the second half curse is finally over for Kollywood as Thalaivar & Loki delivers their bestest second half in recent times🔥🔥🔥🔥🔥
Thalaivar rudhra thandavam on his 50th year is an understatement 🔥🔥🔥🔥🔥 #CoolieFDFS #CoolieReview pic.twitter.com/2LYLEv2Ozk
— Achilles (@Searching4ligh1) August 14, 2025