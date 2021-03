டாணாக்காரனாக மாறிய விக்ரம் பிரபு

விக்ரம் பிரபு நடிப்பில் கடைசியாக முத்தையா இயக்கத்தில் ‘புலிக்குத்தி பாண்டி’ படம் வெளியானது. தற்போது ‘டாணாக்காரன்’ படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார். இப்படத்தை வெற்றிமாறனிடம் உதவி இயக்குனராக பணிபுரிந்த தமிழ் என்பவர் இயக்குகிறார்.

சுதந்திரப் போராட்டத்திற்கு முன்பான காவல்துறையினரை ‘டாணாக்காரன்’ என்றுதான் அழைப்பார்கள். போஸ்டரிலும் விக்ரம் பிரபு அதே கெட்டப்பில் இருக்கிறார். தமிழ் சினிமாவில் இதுவரை சொல்லப்படாத கதை என்பதால், இப்படத்திற்கு எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

எஸ்.ஆர்.பிரபு தயாரிக்கும் இப்படத்தில் விக்ரம் பிரபுவுக்கு ஜோடியாக அஞ்சலி நாயர் நடிக்கிறார். ஜிப்ரான் இசையமைக்கிறார். மகேஷ் மாணிக்கம் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.

Happy to be part of this story telling. Truly a tough script to shoot, physically and mentally demanding but we had a team that worked together to achieve something special. Wishes to my entire team & as always, need your love & support 🙏😊👍 #Tamizh pic.twitter.com/ypZgBf6nem

