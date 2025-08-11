27.4 C
கூலி படத்தில் கேமியோ ரோலில் நடிக்க போகிறாரா சிவகார்த்திகேயன்?வெளியான தகவல்.!!

by jothika lakshu092
Is Sivakarthikeyan acting in Coolie

தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக ஜொலித்து வருபவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். இவரது நடிப்பில் கூலி திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்திலும், சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பிலும் உருவாகியுள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் பிரம்மாண்டமாக நடந்து இருந்தது. இந்த நிலையில் இந்த படம் குறித்த தகவல் ஒன்று வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது அதாவது சிவகார்த்திகேயன் இந்த படத்தில் கேமியோ ரோலில் நடித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி நிறைந்தது.

ஆனால் அந்தத் தகவல் உண்மை இல்லை என்றும் சிவகார்த்திகேயன் கூலி படத்தில் நடிக்கவில்லை என்ற தகவலும் வெளியாகி உள்ளது இது மட்டும் இல்லாமல் லோகேஷ் கனகராஜ் இடம் கேட்டபோது அதற்காக பேண்டஸி கதையில் அப்படி ஒரு கதாபாத்திரம் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பின்னர் கதையை மாற்றப்பட்டு விட்டதாக சொல்லி இருக்கிறார்.

இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

