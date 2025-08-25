ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா குறித்து வெளியான சூப்பர் தகவல்.!!

ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களின் ஒருவராக வலம் வருபவர் தளபதி விஜய். இவரது நடிப்பில் ஜனநாயகன் என்ற திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு வெளியாக உள்ளது. எச் வினோத் இயக்கத்திலும் கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன் தயாரிப்பிலும் உருவாகியுள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.
மேலும் பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல்,மமிதா பைஜூ, பிரியாமணி போன்ற பல பிரபலங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர் இது விஜயின் கடைசி படம் என்பதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு எக்கச்சக்கமாக இருந்து வருகிறது.
ஏற்கனவே லோகேஷ் கனகராஜ்,அட்லி,நெல்சன் ஆகியோர் இந்த படத்தின் கேமியோ ரோலில் நடிக்க இருப்பதாக தகவல்களும் வெளியாகி படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மீண்டும் அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது.
இந்த நிலையில் இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவை மலேசியாவில் நடத்த படக்குழு திட்டமிட்டு இருக்கும் நிலையில் தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய முன்னணி நட்சத்திரங்களான ரஜினி, கமல்,சூர்யா,அஜித் ஆகியோரை அழைக்க திட்டமிட்டு வருவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.