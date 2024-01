ஒரு வாரமாக ஹைதராபாத்தில் இருந்தேன். நிலநடுக்கம் குறித்து பதிவு வெளியிட்ட ஜூனியர் NTR

ஜப்பானில் புத்தாண்டு தினத்தில் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக வீடுகள், சாலைகள் என அனைத்தும் சேதத்தை சந்தித்துள்ளன.

பல இடங்களில் மின்சாரம் இல்லாமல் நகரமே இருளில் மூழ்கிக் கிடக்கும் நிலையில் உருவாகி உள்ளது. இந்த நிலையில் ஜப்பான் நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி அங்கிருந்து குடும்பத்தோடு பாதுகாப்பாக ஐதராபாத் வந்து சேர்ந்துள்ளார் ஜூனியர் NTR.

ஒரு வாரமாக ஐதராபாத்தில் இருந்தேன். இந்த நிலநடுக்கம் எனக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. பாதிப்படைந்துள்ள மக்கள் விரைவில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும் என பிரார்த்தனை செய்து கொள்வதாக கூறியுள்ளார்.

Back home today from Japan and deeply shocked by the earthquakes hitting. Spent the entire last week there, and my heart goes out to everyone affected.

Grateful for the resilience of the people and hoping for a swift recovery. Stay strong, Japan 🇯🇵

— Jr NTR (@tarak9999) January 1, 2024