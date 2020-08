கொரோனா பரிசோதனையால் கன்னித்தன்மை போச்சா? நடிகையின் டுவீட்டால் பரபரப்பு

கொரோனா பரிசோதனையின் போது தனது கன்னித்தன்மையை போய்விட்டதாக உணர்ந்தேன் என்று நடிகை ஒருவர் தனது டுவிட்டரில் குறிப்பிட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஹிந்தி தொலைக்காட்சி நடிகை குப்ராசேட் சமீபத்தில் மருத்துவமனைக்கு சென்றதாகவும் அப்போது அவருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்ததாகவும் டுவிட்டரில் பதிவு செய்துள்ளார்.

I lost my virginity to the covid test.

Really it wasn’t half as bad as my mind had conjured it to be.

It was a quick in and out.

Reminded me of a few ex lovers.

It made me sneeze.

Ok bye.

— Kubbra Sait (@KubbraSait) August 14, 2020