மகத் – பிராச்சி தம்பதியினருக்கு குழந்தை பிறந்தது

அஜித் நடிப்பில் வெளிவந்த மங்காத்தா திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் மகத். அதையடுத்து ஜில்லா, வந்தா ராஜாவா தான் வருவேன் உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்தார். பிக்பாஸ் சீசன் 2 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பெரிய அளவில் பிரபலமானார்.

இவர் பிராச்சி மிஸ்ரா என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டார். சமீபத்தில் தனது மனைவி பிராச்சி மிஸ்ரா கர்ப்பமாக இருப்பதாக அறிவித்தார். இவர்கள் வீட்டில் பிராச்சிக்கு நடந்த வளைகாப்பு விழாவின் வீடியோ ரசிகர்களை கவர்ந்தது.

இந்நிலையில் இந்த தம்பதியினருக்கு இன்று ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இதை நடிகர் மகத் தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார். இவர்களுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

God has blessed us with a cute little baby boy today morning!

Prachi & me are over joyed with this bundle of happiness.

Thank you everyone for all your love and good wishes 🤗❤️

So excited to be a dad🤩 @meprachimishra pic.twitter.com/FWrkMC82yz

— Mahat Raghavendra (@MahatOfficial) June 7, 2021