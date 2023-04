PS 2 படக்குழு வெளியிட்ட வீடியோ.எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்

தென்னிந்தியா திரை உலகில் பிரபல முன்னணி இயக்குனராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மணிரத்தினம் இயக்கத்தில் விக்ரம், கார்த்தி, ஜெயம்ரவி, சரத்குமார், பார்த்திபன், பிரகாஷ்ராஜ், ஐஸ்வர்யா ராய், திரிஷா, ஐஸ்வர்யா லட்சுமி உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு வெளியான பொன்னியின் செல்வன்-1 திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றிருந்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் வரும் ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி பல மொழிகளில் திரைக்கு வர இருக்கிறது. ஏ ஆர் ரகுமான் இசையமைப்பில் உருவாக்கி இருக்கும் இப்படத்தின் டிரைலர் மற்றும் பாடல்கள் சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்த நிலையில் இப்படம் தென்னிந்திய சினிமாவில் முதல்முறையாக 4DX தொழில்நுட்பத்தில் வெளியாக இருப்பதாக படக்குழு தெரிவித்து ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை அதிகரிக்க செய்திருந்தது.

மேலும் முதல் பாகத்தைப்போல் இப்படத்தின் 2 ஆம் பாகத்திற்கும் ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் தீவிரம் காட்டி வரும் படக்குழுவின் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் அவ்வப்போது இணையத்தில் வெளியாகிய வைரலாகி வரும் நிலையில் நடிகர் கமல்ஹாசனின் குரலில் உருவாகி இருக்கும் இப்படத்தின் introduction வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதன் வீடியோ தற்போது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Your guesses are correct – it's our @ikamalhaasan sir!

Here is the exclusive video you've been waiting for!

Watch now

▶️ https://t.co/ZTDFITyzvo#PS2 in cinemas worldwide from 28th April in Tamil, Hindi, Telugu, Malayalam, and Kannada!#CholasAreBack#PS2 #PonniyinSelvan2… pic.twitter.com/9w4dXJfr9O

— Lyca Productions (@LycaProductions) April 22, 2023