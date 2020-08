தலபதி விஜய் கிரீன் இந்தியா சேலஞ்சில் பங்கேற்றார், மகேஷ் பாபு அவரை பரிந்துரைத்ததற்கு நன்றி

டோலிவுட் பிரபலங்கள் மத்தியில் வைரலாகி வரும் கிரீன் இந்தியா சேலஞ்சில் பங்கேற்கும் சமீபத்திய பிரபலமானவர் தலபதி விஜய்.

செவ்வாயன்று, விஜய் ட்விட்டருக்கு சென்னை நீலங்கரையில் உள்ள தனது வீட்டில் ஒரு மரக்கன்றை நடவு செய்த புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

ஒரு புகைப்படத்தில், அவர் கையில் ஒரு மரக்கன்று பிடித்து கேமராவுக்கு போஸ் கொடுப்பதைக் காணலாம்.

தனக்கு பரிந்துரை செய்த தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் மகேஷ் பாபுவிற்கும் விஜய் நன்றி தெரிவித்தார்.

பசுமை இந்தியா சவாலானது, நாட்டைப் பாதுகாப்பாக வாழ மக்கள் தங்கள் வீட்டிலோ அல்லது பொது இடத்திலோ மரக்கன்றுகளை நடவு செய்ய வேண்டும். மேலும், பல பிரபலங்கள் சங்கிலியைத் தொடர மற்ற மூன்று பேரை பரிந்துரைக்கின்றனர்.

இருப்பினும், யாரையும் பரிந்துரைப்பதை விஜய் தவிர்த்துள்ளார்.

This is for you @urstrulyMahesh garu. Here’s to a Greener India and Good health. Thank you #StaySafe pic.twitter.com/1mRYknFDwA — Vijay (@actorvijay) August 11, 2020

புகைப்படங்களை ட்விட்டரில் பகிர்ந்த விஜய், “This is for you @urstrulyMahesh garu. Here’s to a Greener India and Good health. Thank you #StaySafe (sic).”