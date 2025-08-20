31.1 C
Chennai
20th August 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
Health

புதினா இலையில் இருக்கும் நன்மைகள்..!

by jothika lakshu047
The benefits of mint leaves..!

புதினா இலையில் இருக்கும் நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.

உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியமான ஒன்று. அதிலும் குறிப்பாக புதினா இலையில் எண்ணற்ற ஊட்டச்சத்துக்களும் ஆரோக்கியமும் நிறைந்திருக்கிறது புதினா சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து உங்களுக்கு தெரியுமா? அதனை குறித்து நாம் இந்த பதிவும் தெரிந்து கொள்வோம்.

செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும் குடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுகிறது இது மட்டும் இல்லாமல் குமட்டல் வாந்தி பிரச்சனையை சரி செய்யவும் அஜீரணம் குணமாக்கவும் உதவும்.

மன அழுத்தத்தை குறைத்து மன சோர்வு மற்றும் பதற்றத்தை குறைக்கிறது. இது மட்டுமில்லாமல் உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.

உடல் எடையை குறைக்கவும் உதவும் மேலும் உடலுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுத்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

எனவே பல்வேறு ஆரோக்கியமும் மருத்துவ குணங்களும் நிறைந்த புதினா இலையை சாப்பிட்டு உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம்.