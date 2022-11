துணிவு படத்தின் வெளியிட்டு உரிமத்தை கைப்பற்றிய பிரபல நிறுவனம்.. வைரலாகும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

ரசிகர்கள் மத்தியில் தல என்று அன்போடு அழைக்கப்பட்டு வருபவர் அஜித் குமார். இவர் தற்போது எச் வினோத் இயக்கத்தில் உருவாக்கி வரும் துணிவு திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். போனி கபூர் தயாரிப்பில் ஜிப்ரான் இசையில் உருவாகும் இப்படம் வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாக உள்ளது.

இந்நிலையில் இப்படத்தின் வெளியீட்டு உரிமத்தை லைக்கா நிறுவனம் வாங்கியுள்ளதாக அதிகாரபூர்வமான அறிவிப்பை அந்நிறுவனம் சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டு மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளது. இப்படத்தின் தமிழகத்தின் வெளியீட்டு உரிமத்தை ரெட் ஜெயன்ட் நிறுவனம் வாங்கி உள்ளதால் இப்படத்தின் ஓப்பனிங் பெரிய லெவலில் இருக்கும் என்று சினிமா வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.

We are extremely delighted 🤩 on bagging the overseas theatrical rights of #THUNIVU 💥 produced by @BoneyKapoor & @ZeeStudios_

It’s always a pleasure 😌 to associate with our dear #AjithKumar 😎#ThunivuPongal 💥 #NoGutsNoGlory 💪🏻✨ #HVinoth @BayViewProjOffl @mynameisraahul pic.twitter.com/eFzZnPLJlf

— Lyca Productions (@LycaProductions) November 19, 2022