வலிமை படத்தின் அப்டேட்டை எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு! படக்குழு வெளியிட்ட செய்தி!

அஜித் நடித்து வரும் வலிமை படத்தின் அப்டேட்டை சமூக வலைதளங்களில் கேட்கும் காலம் போய் தேர்தல் பணிக்காக வந்த தமிழக முதலமைச்சரிடமும், பிரதமர் மோடியிடமும் நேரடியாக சிலர் கேட்ட வீடியோ வைரலாக பரவியது.

அப்படியாவது படக்குழு ஏதாவது வெளியிடுவார்களா என்ற ஏக்கம் தான் ரசிகர்களுக்கு.

இந்நிலையில் இப்படத்தின் தயாரிப்பாளரான போனி கபூர் ஃபர்ஸ்ட் லுக் விரைவில். அதற்காக உழைத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆர்வம் காட்டியமைக்கு நன்றி என கூறியுள்ளார்.

Wanakam. Humbled by your love towards our film “Valimai”. Bear with us as we work on presenting the First look soon. It’s in the best interests of the film. #Valimai #ValimaiUpdate #AjithKumar

— Boney Kapoor (@BoneyKapoor) February 15, 2021