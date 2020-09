இரவில் நடுரோட்டில் நடந்த சம்பவம்! பலரையும் படபடக்க வைத்த செயல்! நடிகர் விஷ்ணு வெளியிட்ட வீடியோ

கொரோனா ஊரடங்கு தளர்வுகளுக்கு பின் நின்று போய் கிடந்த படப்பிடிப்புகள் ஆங்காங்கு எடுக்கப்பட்டுவருகின்றன. நடிகர் விஷ்ணு விஷால் தன்னுடயை படத்திற்காக ஆந்திராவில் தங்கியுள்ளாராம்.

இதற்காக ஹைதராபாத்தில், இரவில் காரில் பயணம் செய்த போது அவரின் காரின் முன்னால் வேறொரு காரில் சென்றுகொண்டிருந்த இருவர் தங்களின் பாதி உடல் வெளியே தெரியும் படி அடாவடியாக சென்றுள்ளார்கள்.

இதை விஷ்ணு தன்னுடைய செல்போனில் வீடியோ எடுத்து ஹைதராபாத் போலிசாருக்கு டேக் செய்து இத கொஞ்சம் கவனிங்க என கூறியுள்ளார். மேலும் இப்பதிவில் சாகசம் என்ற பெயரில் இது போன்ற இளைஞர்களால் மற்றவர்களுக்கு தொந்தரவாக இருப்பதோடு அவர்களின் உயிருக்கும் ஆபத்து என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

The educated youth of our country ..😫

Normally i dont do this ..

But had to put this because they were not just risking their own lives but even troubling the other commuters by trying to look cool doing the unnecessary stunt.. @hydcitypolice please look in to this .. pic.twitter.com/09Lte9nh9L

